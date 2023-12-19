Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazır

Kayserispor, Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile yarın evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Recep Uçar nezaretinde bugün yaptığı antrenmanla tamamlayan Kayserispor, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Geride kalan 15 hafta sonunda 8 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik alan Kayserispor, toplam 29 puan topladı. Yarın Kayseri oynanacak olan maç saat 17.00'da başlayacak ve karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Kayserispor'da bu zorlu maç öncesi Linonel Carole dışında eksik oyuncu bulunmuyor. - KAYSERİ