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Kayserispor, Fenerbahçe maçını kazanarak iç saha yenilmezlik unvanını sürdürmek istiyor - Son Dakika
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Kayserispor, Fenerbahçe maçını kazanarak iç saha yenilmezlik unvanını sürdürmek istiyor

Süper Lig'de 3. sırada bulunan Kayserispor, Çarşamba günü oynayacağı Fenerbahçe maçını da kazanarak iç saha yenilmezlik unvanını sürdürmek istiyor. Sarı kırmızılılar, bu sezon iç sahada oynadığı 8 maçta hiç yenilmedi ve 18 puan topladı.

Kayserispor, Fenerbahçe maçını kazanarak iç saha yenilmezlik unvanını sürdürmek istiyor
18.12.2023 - 14:05,
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Süper Lig'de 3. sırada bulunan Kayserispor, Çarşamba günü oynayacağı Fenerbahçe maçını da kazanarak iç saha yenilmezlik unvanını sürdürmek istiyor.

Süper Lig takımlarından Kayserispor, Çarşamba günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçını da kazanmak istiyor. Bu sezon sahasında henüz yenilgi yüzü görmeyen sarı kırmızılılar, lider karşısında da bu unvanını korumak amacında. Çalışmalarını teknik direktör Recep Uçar nezaretinde sürdüren sarı kırmızılı takım, iç sahada oynadığı 8 maçta hiç yenilmeyen ve 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Kayserispor sahasında Galatasaray, Başakşehir ve Adana Demirspor ile berabere kalırken Samsunspor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Pendikspor maçlarını kazandı. Rakip ağlara 11 gol atan, kalesinde 3 gol gören Kayserispor, iç saha maçlarında hanesine 18 puan yazdırdı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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