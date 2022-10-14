Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

14.10.2022 21:23
Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Kayserispor, yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Kayserispor, yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Kayserispor, ligin 10. haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı kırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde tesislerde yaptı ve tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Kayserispor, rakibini evinde yenerek iç sahada yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Kayserispor'da sakatlıkları devam eden Joseph Attamah, Arif Kocaman ve Nurettin Korkmaz Galatasaray maçında forma giyemeyecekler. Yarın Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak ve maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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