Buruk, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Kazımcan Karataş, Mata ve Icardi'ye şans verdi.

Galatasaray'ın Kayserispor mağlubiyeti sonrası 'Sadece 2. maçımızı kaybettik, çok da ciddiye almaya gerek yok' açıklamasını yapan Muslera topa tutuldu

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Kayserispor-Galatasaray maçından notlar - Son Dakika

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