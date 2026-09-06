Kayserispor, Gençlerbirliği'nden Ensar Kemaloğlu'nu transfer etti
Metro Holding Kayserispor, transfer sezonunun son saatlerinde Gençlerbirliği'nden Ensar Kemaloğlu'nu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla transferi duyurdu.
TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor son olarak Gençlerbirliği forması giyen Ensar Kemaloğlu'nu kadrosuna kattı.
Transfer sezonu kapanmadan saatler önce Kayserispor eksik bölgelerine takviye yaptı. Sarı-kırmızılı takım, Oğulcan Çağlayan transferinin ardından bir diğer yerli transferini de resmen duyurdu. İç Anadolu ekibi son olarak Gençlerbirliği forması giyen Ensar Kemaloğlu ile sözleşme imzaladı. Kayserispor sanal medya hesabından da duyurulan transferde "Ailemize hoş geldin" mesajı yer aldı.
Kaynak: DHA
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