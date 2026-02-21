Kayserispor'un Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelendi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un bugün yapılması beklenen Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Seçimli Olağanüstü Genel Kurul, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 11.00'de çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayserispor Genel Kurulu Ertelendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?