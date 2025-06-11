Kayserispor'un prensipte anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Markus Gisdol, önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek resmi imzayı atacak.
Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı Alman teknik direktör Markus Gisdol, önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek resmi imzayı atacak. 56 yaşındaki teknik direktör, 2 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına hız verecek.
Gisdol, daha önce Hoffenheim, Hamburg, Köln, Lokomotiv Moskova ve Samsunspor'u çalıştırdı. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayserispor, Gisdol ile Anlaşma Sağladı - Son Dakika
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