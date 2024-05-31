Kayserispor, Gökhan Sazdağı'nın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı - Son Dakika
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Kayserispor, Gökhan Sazdağı'nın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı

Kayserispor, Gökhan Sazdağı\'nın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon öncesi iç transferde hareketlilik yaşamaktadır. Takım kaptanlarından Gökhan Sazdağı ile yapılan görüşmeler sonucunda sözleşme 2026 yılına kadar uzatılmıştır.

31.05.2024 16:06
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Gökhan Sazdağı'nın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da yeni sezon öncesi iç transferde hareketlilik hakim. Sarı-kırmızılılar iç transferde sözleşmesi biten ve devam eden oyuncular ile tek tek görüşerek yeni sözleşme imzalıyor. Sarı kırmızılılar iç transferde Miguel Cardoso'nun ardından takım kaptanlarından Gökhan Sazdağı ile yeniden anlaştı.

31 Mayıs 2025 tarihinde kadar Kayserispor ile sözleşmesi bulunan Gökhan Sazdağı'nın sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor, Gökhan Sazdağı'nın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı - Son Dakika

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