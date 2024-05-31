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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Gökhan Sazdağı'nın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da yeni sezon öncesi iç transferde hareketlilik hakim. Sarı-kırmızılılar iç transferde sözleşmesi biten ve devam eden oyuncular ile tek tek görüşerek yeni sözleşme imzalıyor. Sarı kırmızılılar iç transferde Miguel Cardoso'nun ardından takım kaptanlarından Gökhan Sazdağı ile yeniden anlaştı.

31 Mayıs 2025 tarihinde kadar Kayserispor ile sözleşmesi bulunan Gökhan Sazdağı'nın sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı. - KAYSERİ