Kayserispor-Hatayspor maçının bilet fiyatları açıklandı - Son Dakika
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Kayserispor-Hatayspor maçının bilet fiyatları açıklandı

Kayserispor-Hatayspor maçının bilet fiyatları açıklandı

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Kayserispor-Hatayspor maçının bilet fiyatları belirlendi. Kayserispor Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, biletler Passolig gişelerinde ve internet üzerinden satışa sunulacak.

05.03.2024 18:06  Güncelleme: 18:08
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Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Kayserispor- Hatayspor maçının bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig takımlarından Kayserispor ile Hatayspor arasında oynanacak maçın bilet fiyatları açıklandı. Sarı kırmızılı kulüp, saat 13.30'da oynanacak kritik maç öncesi bilet fiyatlarını belirledi. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; Güney tüm bloklar ve Kuzey tüm blok bilet fiyatları 38 TL'den satışa sunulacak. Doğu üst 200 TL, Doğu Alt 250 TL, Batı Alt 400 TL, Batı Balkon da 450 TL olarak belirlendi. Misafir tribün bilet fiyatları ise 49 TL olarak açıklandı.

Biletler, yarından itibaren Passolig gişelerinde ve internet üzerinden satışa sunulacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor-Hatayspor maçının bilet fiyatları açıklandı - Son Dakika

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