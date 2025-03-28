Kayserispor, Hatayspor'u 5-0 Yendi - Son Dakika
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Kayserispor, Hatayspor'u 5-0 Yendi

Kayserispor, Süper Lig'de Hatayspor'u 5-0 ile mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

28.03.2025 18:16
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Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Batuhan Kolak, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum

Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı (Dk. 81 Talha Sarıarslan), Hosseini, Attamah, Carole (Dk. 81 Nurettin Korkmaz), Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Ramazan Civelek, Cardoso (Dk. 67 Mane), Bourabia (Dk. 67 Ackah), Bahoken (Dk. 67 Nazon)

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı (Dk. 46 Aboubakar), Recep Burak Yılmaz (Dk. 77 Selimcan Temel), Kilama, Cemali Sertel, Massanga, Abdulkadir Parmak, Bamgboye (Dk. 46 Fernandes), Görkem Sağlam (Dk. 60 Rui Pedro), Boutobba, Strandberg

Goller: Dk. 3 Karimi, Dk. 37 Bahoken, Dk. 59 Ramazan Civelek, Dk. 69 Nazon, Dk.89 Talha Sarıarslan (Bellona Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 65 Carole (Bellona Kayserispor) Dk. 80 Abdulkadir Parmak, Dk. 81 Rui Pedro (Atakaş Hatayspor)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bellona Kayserispor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-0 yendi.

47. dakikada sağ kanattan Ramazan Civelek'in çizgiye inerek yaptığı ortada arka direğe koşu yapan Cardoso'nun boş pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale çizgisine paralel taca çıktı.

59. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içerisinde topla buluşan Karimi'nin ortasında arka direğe koşu yapan Ramazan Civelek'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

69. dakikada Gökhan Sazdağı'nın savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Nazon'un ceza sahasına girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0

89. dakikada Karimi'nin pasında sağ çaprazdan ceza sasına giren Nazon'un şutunu kaleci çeldi. Pozisyonu takip eden Talha Sarıarslan sol çaprazdan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 5-0.

Karşılaşma Kayserispor'un 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayserispor, Hatayspor'u 5-0 Yendi - Son Dakika

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