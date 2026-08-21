Kayserispor Iğdır FK ile Maça Hazır

Yarın deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacak olan Kayserispor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

1. Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 3.haftasında yarın Ankara'da Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek olan Kayserispor maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Atila Gerin nezaretinde Iğdır FK maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılar saat 14.15'de karayolu ile Ankara'ya hareket edecek.

Yarın Ankara Aktepe Stadyumunda oynanacak olan Iğdır FK ile Kayserispor maçı saat 19.00'da başlayacak ve hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak.