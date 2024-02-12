Kayserispor ile Beşiktaş Arasındaki Maçın İlk Yarısı Berabere Sonuçlandı - Son Dakika
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Kayserispor ile Beşiktaş Arasındaki Maçın İlk Yarısı Berabere Sonuçlandı

Kayserispor ile Beşiktaş Arasındaki Maçın İlk Yarısı Berabere Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. Maçta birçok gol pozisyonu yaşandı ancak takımlar arasında gol sesi çıkmadı.

12.02.2024 20:57
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Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.

29. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Muçi'nin vuruşunu kaleci Bilal çıkardı. Bilal'den dönen topla buluşan Cenk'in vuruşu da defansa çarparak kornere çıktı.

30. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Julian Jeanvier, Arif, Carole, Mehdi Bourabia, Mehmet Eray, Shukurov, Cardoso, Boa Morte, Nazon

Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Attamah, Hasan, Ackah, Ali Karimi, Berat, Yiğit, Ramazan, Talha

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Worrall, Bakhtiyor, Amartey, Gedson, Muçi, Muleka, Cenk, Semih

Yedekler: Ersin, Tayyip Talha, Omar, Rebic, Demir Ege, Al Musrati, Mustafa Erhan, Aytuğ, Umut, Serkan, Emrecan

Teknik Direktör: Fernando Santos

Sarı kart: Mehdi Bourabia (Kayserispor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor ile Beşiktaş Arasındaki Maçın İlk Yarısı Berabere Sonuçlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayserispor ile Beşiktaş Arasındaki Maçın İlk Yarısı Berabere Sonuçlandı - Son Dakika
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