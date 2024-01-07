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Kayserispor ile Sivasspor Berabere Tamamladı - Son Dakika
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Kayserispor ile Sivasspor Berabere Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. Arif'in kendi kalesine attığı golle Sivasspor öne geçerken, Bahoken'in golüyle Kayserispor beraberliği sağladı.

Kayserispor ile Sivasspor Berabere Tamamladı
07.01.2024 - 14:28,  Güncelleme: 14:30
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Trednyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

12. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda kafalardan seken topta Caner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

16. dakikada Karimi'nin sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde Cardoso'nun vuruşunda savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

24. dakikada Barrow'un sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı ortada ön direkte Arif'e çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

29. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası dışında topu alan Charisis'in sert vuruşunda köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Bilal kornere çeldi.

42. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Boa Morte'nin ortasında kale önünde topu alan Bahoken'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlara gitti. 1-1

Hakemler: Alper Akarsu, Samet Çavuş, Yusuf Bozdoğan

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Boa Morte, Cardoso, Thiam, Bahoken

Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Muhammed, Mehmet Eray, Ahmet, Hayrullah, Baran, Ramazan, Ackah, Talha

Teknik Direktör: Recep Uçar

Sivasspor: Ali, Alaaddin, Caner, Appindangoye, Uğur, Charisis, Hakan, Saiz, Barrow, Manaj, Koita

Yedekler: Muammer, Keita, Camara, Kvet, Emre, Ziya, Sinan, Mehmet, Eren, Murat

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Sarı kartlar: Gökhan (Kayserispor), Appindangoye (Sivasspor)

Goller: Bahoken (dk. 42) Kayserispor), Arif (dk. 24 k.k.) (Sivasspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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