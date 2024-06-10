Kayserispor ile Tayfun Türkmen'in yolları ayrıldı

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Sportif Direktör Murat Duman tarafından Kayserispor Alt Yapı Sorumlusu olarak göreve getirilen, sonrasında A takımda yardımcı antrenörlük de yapan Tayfun Türkmen yeni sezonda sarı kırmızılı takım çatısı altında olmayacak.

Kayserispor yardımcı antrenörü ve alt yapı sorumlusu Tayfun Türkmen ile yollar ayrıldı. Sportif Direktör Murat Duman tarafından göreve getirilen Tayfun Türkmen, yeni sezonda sarı kırmızılı çatı altında olmama kararı aldı.

Burak Yılmaz'ın göreve gelişinden itibaren altyapı sorumluluğu yanı sıra A takım yardımcı antrenörü olarak da çalışan Tayfun Türkmen, bugün itibariyle Kayserispor'daki görevini noktalandırdı ve çalışma arkadaşları ile vedalaştı. - KAYSERİ