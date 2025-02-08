Kayserispor İlk Yarıyı Önde Tamamladı

Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Çağdaş Altay, Anıl Usta, Emrah Ünal
Bellona Kayserispor: Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman, Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Bourabia, Mane, Nazon
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Bazoer, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşcı, Aleksic, Yusuf Erdoğan, Kramer
Goller: Dk. 14 Nazon, Dk. 23 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 45+1 Aleksic (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Boranijasevic, Dk. 21 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45+1 Arif Kocaman (Bellona Kayserispor)
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
5. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Kramer'in kafa vuruşunda, kaleci Bilal Beyazıt meşin yuvarlağı son anda çeldi. Kayserispor defansı, topu kornere gönderdi.
13. dakikada Kayserispor'un kaptırdığı top sonrası ceza sahasında yaşanan karambolde Tunahan Taşcı'nın şutunda, meşin yuvarlak Kolovetsios'a çarpıp oyun alanına döndü.
14. dakikada Kayserispor öne geçti. Bourabia'nın pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Nazon'un sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
20. dakikada Konyaspor'un kazandığı serbest vuruşta Aleksic'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Bilal Beyazıt, topu son anda kornere çeldi.
23. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Mane'nin sol kanattanortasında Cardoso'nun ceza sahasında kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.
27. dakikada Bourabia'nın pası ile ceza alanında topla buluşan Mane'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden auta çıktı.
39. dakikada Boranijasevic'in ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla kalenin üstünden oyun alanını terk etti.
45+1. dakikada Konyaspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahasına gelen topta Jevtovic'in kafa pasında topla buluşan Aleksic'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Öte yandan Bellona Kayserispor takımı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlere dikkati çeken "Unutmadık, unutmayacağız" yazılı pankartla sahaya çıktı.
Son Dakika › Spor › Kayserispor İlk Yarıyı Önde Tamamladı - Son Dakika
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