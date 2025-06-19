Kayserispor, İzzet Çelik ile Anlaştı

Kayserispor, son olarak Adana Demirspor'da forma giyen İzzet Çelik ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Kayserispor, yeni sezon öncesi ilk dış transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, son olarak Adana Demirspor forması giyen orta saha oyuncusu İzzet Çelik ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Kayseri temsilcisi, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu bonservissiz olarak kadrosuna dahil etti. İzzet Çelik, 2024-2025 sezonunda Adana Demirspor forması ile Süper Lig'de 25 maça çıktı.

Başarılı futbolcu, ilerleyen günlerde Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak. - KAYSERİ