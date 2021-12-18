Kayserispor Kadın Futbol takımı ilk maçına çıkıyor

Kayserispor Kadın Futbol Kulübü 2021-2022 sezonu ilk maçında yarın deplasmanda Hakkarigücü Spor'a konuk olacak.

Kadınlar Süper Ligi B Grubu ekiplerinden Kayserispor Kadın FK, yarın yeni sezonun ilk maçına çıkacak. Sezona galibiyetle başlamak isteyen Kayserispor Kadın Futbol Kulübü hazırlıklarını tamamladı ve Hakkari'ye gitti. Kadrosuna önemli isimleri bulunduran sarı kırmızılılar zorlu deplasmandan galibiyetle dönmekten başka birşey düşünmüyor. Yarın Hakkari Mercan Şehir Stadı'nda oynanacak olan Hakkarigücü Spor ile Kayserispor Kadın FK karşılaşması saat 12.00'de başlayacak. Yeni sezon ilk maçında Muhammed Selim Özbek düdük çalacak.

Özbek'in yardımcılıklarını Berkay Diniz ve Mazlum Bilici yapacak. MAçın 4.Hakemi ise Zuhal Çınar. - KAYSERİ