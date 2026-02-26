Kayserispor Kar Yağışı Altında Antrenman Yaptı

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 24'üncü haftada deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Erling Moe yönetiminde, Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Kentte etkili olan kar yağışı altında yapılan antrenman, 5'e 2 pas ve baskı çalışmaları ile devam etti. Sarı-kırmızılı oyuncular, istasyon, şut ve son vuruş çalışmalarının ardından dar alanda maç yaparak antrenmanı sona erdirdi.