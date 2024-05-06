Kayserispor, Karagümrük maçından 1 puanla ayrıldı

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Kayserispor, sahasında oynadığı Karagümrük maçından aldığı 1 puanla 41 puana ulaştı ve haftayı 13. sırada tamamladı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı Karagümrük maçı sonrasında 41 puana erişti. Haftaya 40 puanla giren sarı kırmızılılar, sahasında kazandığı 1 puan neticesinde 41 puana ulaştı ve haftayı 13. sırada noktaladı.

Kayserispor, bu hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak ve sonrasında sahasında Konyaspor 3 puan mücadelesi verecek. Sarı kırmızılılar, son hafta deplasmanda Sivasspor ile karşılaşarak sezonu noktalayacak. - KAYSERİ