Kayserispor, Karagümrük'ü 1-0 Yendi
Kayserispor, Karagümrük'ü 1-0 Yendi

19.03.2026 20:04
Teknik direktör Erling Moe, sahada Kayserispor'un istediği oyunu sergilediklerini ifade etti.

Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, Fatih Karagümrük maçının ardından, "Sahada göstermek istediğimiz Kayserispor'u gösterdik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, "Maçın ne kadar önemli olduğunun farkındaydık. Biz Karagümrük takımına göre duygularını daha fazla kontrol edebilen taraf olduk. Kırmızı kar bu durumu etkiledi. Özellikle ilk yarıda oyunu istediğimiz gibi domine ettik. Sahada göstermek istediğimiz Kayserispor'u gösterdik. Özellikle ikinci yarıda da oyunu domine etmeye ve fırsatlar oluşturmaya devam ettik. Ancak 1-0'dan fazlasını yakalayamadık. Milli ara boyunca özellikle bu konuda çalışacağız. Oyuncularım bugün, Kayserispor'un sahada nasıl olması gerektiğini ile ilgili beklentilerimizi karşıladı. Bundan sonrası daha iyi olacak. Bugün benim evimizdeki ikinci maçım. Buradaki atmosferden çok mutluyum. Taraftarlarımız bizi kenarda oldukça iyi savundular. Kayseri'de oynayacağımız bir sonraki maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Bir sonraki maçta neler olacağına bakacağız. Onukha bugün etkiliydi. Oyuna girdikten sonra fırsatlar buldu. Doğru ikiliyi bulduktan sonra yine çift forvet oynayabiliriz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
