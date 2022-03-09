Kayserispor-Konyaspor maçı bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika
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Kayserispor-Konyaspor maçı bilet fiyatları belli oldu

09.03.2022 16:16
Kayserispor-Konyaspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor ile Konyaspor arasında Pazar günü oynanacak lig maçının bilet fiyatları belli oldu.

Kayserispor ile Konyaspor arasında Pazar günü oynanacak lig maçının bilet fiyatları belli oldu.

Kayserispor ile Konyaspor arasında Pazar günü Kadir Has Stadında oynanacak Süper Lig maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada bilet fiyatları 10 ila 40 TL arasında değişiyor. Bugün satışa çıkarılan ve 7 yaş altı çocukların ebeveynleri ile birlikte gelmeleri halinde ücretsiz girebileceği maçın bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Alt tribün bileti: 10 TL

Kuzey Üst tribün bileti: 10 TL

Kuzey Alt tribün bileti: 10 TL

Doğu Üst tribün bileti: 15 TL

Doğu Alt tribün bileti: 20 TL

Batı alt tribün bileti: 30 TL

Batı Balkon tribün bileti: 40 TL - KAYSERİ

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Türk Lirası, Kayserispor, Konyaspor, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor-Konyaspor maçı bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayserispor-Konyaspor maçı bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika
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