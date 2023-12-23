 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Lionel Carole dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
23.12.2023 - 17:41,
Abone Ol

Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor ile yarın deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek olan Kayserispor, bu karşılaşmanın son çalışmasını Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde yaparak tamamladı. Karayolu ile Konya'ya giden sarı-kırmızılılar, konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başladı.

Kayserispor'da sakatlığı devam eden Lionel Carole dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Yarın Konya Medaş Büyükşehir Stadyumunda oynanacak olan Konyaspor ile Kayserispor maçı saat 13.30'da başlayacak ve hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Kayserispor, Konyaspor, Konya, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


18:28
Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yakında açıklayacağız' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında açıklayacağız" diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41
Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12
Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
16:35
Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25
Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02
13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42
Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu

Son Dakika
18:28 Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
18:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında açıklayacağız" diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41 Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12 Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
16:35 Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25 Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42 Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33 Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28 Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 18:47:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement