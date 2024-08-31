Kayserispor'da 4 oyuncu Konyaspor maçında forma giyemeyecek - Son Dakika
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Spor

Kayserispor'da 4 oyuncu Konyaspor maçında forma giyemeyecek

Kayserispor\'da 4 oyuncu Konyaspor maçında forma giyemeyecek

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak Kayserispor'da Majid Hosseini, Anthony Uzodimma, Yaw Ackah ve Otobek Shukurov forma giyemeyecek. Cezası biten Duckens Nazon ise kadroda yer alacak.

31.08.2024 08:46
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Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak Kayserispor'da 4 oyuncu forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda bugün Konyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Teknik Direktör Burak Yılmaz nezaretinde son çalışmasını dün yapan sarı-kırmızılı takımda 4 oyuncu bugün Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda Majid Hosseini, Anthony Uzodimma, Yaw Ackah ve Otobek Shukurov kamp kadrosunda yer almadılar.

Öte yandan, cezası biten Duckens Nazon, Konyaspor maçı kadrosunda yer aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor'da 4 oyuncu Konyaspor maçında forma giyemeyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor'da 4 oyuncu Konyaspor maçında forma giyemeyecek - Son Dakika
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