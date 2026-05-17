Kayserispor, Konyaspor'u Yendi

17.05.2026 20:42
Kayserispor, Süper Lig'de Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

SÜPER Lig'in 34'üncü haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe ile Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

Üzgün olduklarını söyleyen Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, "Çok zor bir maçtı. Özellikle geçen hafta düşmemizin kesinleşmesinden sonra daha da zorlaştı. Kulüpteki herkes için zor bir haftaydı. Bizim için en önemli olan, bugün sezonu iyi bir şekilde tamamlayabilmekti. İki tarafın da birbirine yakın performans sergilediği bir maç oldu. Biz biraz daha fazla şans ürettik. Onlar, biraz daha kupa finaline odaklandıkları için farklı bir kadroyla sahaya çıktılar. Böyle bir durumda olmamıza rağmen kazanmak güzel. Bugün bunu başardık. Ben kendine inanan bir insanım. Sezon başında birlikte başlamış olsaydık, Kayserispor'un çok daha iyi bir futbol oynayabileceğini düşünüyorum. Buraya geldikten sonra oynamaya çalıştığımız futbolu, sezon başında zaman varken çalışıp organize etmeye çalışsaydık daha iyi bir futbol ortaya koyabilirdik diye düşünüyorum. Sezon ortasında bazı şeyleri yoluna koymak çok zor. Herkes öncelikle kendisine bakıp, 'Ben bu kulüp için ne yapabilirim' diye sormalı. Çünkü benim bu kulüpte gördüğüm şey, hiç kimsenin sorumluluk almadan, aynaya bakmadan suçlama yapması ve kendi alanı dışında müdahalelerde bulunması. Bence bu kesinlikle değişmeli. Kulüpte gördüğüm en büyük eksiklik bu" açıklamasını yaptı.

İLHAN PALUT: KEYİFLİ BİR MÜCADELE OLDU

Kayserispor camiasına 'geçmiş olsun' diyerek sözlerine başlayan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Ligi hem moral hem de sıralama açısından iyi bir sonuçla bitirmek istiyorduk. Kayserispor tarafında da geçen hafta camia olarak üzülen bir rakip vardı karşımızda. Bu vesileyle geçmiş olsun demek istiyorum. Maça geldiğimizde sakat oyuncularımız ve tedavileri süren futbolcularımız var. Trabzonspor maçına yetiştirmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi buraya gençlerle desteklediğimiz ve çok fazla düzenli forma şansı bulamayan oyunculardan oluşan bir kadroyla geldik. Oyuncularımın mücadelesinden genel anlamda memnunum. Başa baş bir mücadele oldu. Biz de kazanabilirdik. Teknik anlamda yeteri kadar fırsat bulduğumuz bir oyun oynadık ancak daha iyi savunma yapmamız gerekirdi. Hem biz Kayserispor'u çok az adamla yakaladık hem de dönem dönem tam tersi şekilde yakalandık. Bence keyifli bir mücadele oldu. İnsan her maçı kazanmak istiyor. Bir teknik adam olarak sezonu bitirebileceği en iyi yerde tamamlamak istiyor. Ama bazen önemli maçlar öncesinde bazı hamleleri yapmak zorunda kalabiliyorsunuz. Bu, teknik adam olarak çok içinize sinen bir şey değil. Ancak bazen hırslarınızın takımın çıkarlarının önüne geçmemesi gerekiyor. Bunlar asla bir bahane değil" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE KUPASI DIŞINDAKİ KONULARA KONSANTRE OLMAK KOLAY OLMUYOR'

Türkiye Kupası finaline odaklandıklarını da söyleyen Palut, "Yarın itibarıyla kupa finaline hazırlanmaya başlayacağız. Bir yandan tedavileri süren ve durumları son anda belli olacak oyuncularım var. En güçlü ve en kararlı şekilde final maçını oynamaya çalışacağız inşallah. Heyecan hakim. Uzun süredir tesislerde konuşulan tek konunun kupa maçı olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki takdir edersiniz ki artık önümüzde sadece bir final kaldı. Tesislerde konuşulan tek konu ve gündem bu. Bunun dışındaki konulara konsantre olmak gerçekten kolay olmuyor. Çünkü önünüzde bu kadar somut bir hedef dururken heyecanı ve konsantrasyonu hissediyorsunuz. Şehirde de bu heyecanı görebiliyorsunuz" dedi.

Kaynak: DHA

