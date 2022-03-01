Kayserispor, kupadaki Beşiktaş maçına hazır - Son Dakika
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Kayserispor, kupadaki Beşiktaş maçına hazır

01.03.2022 14:52
Kayserispor, kupadaki Beşiktaş maçına hazır

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı çeyrek final maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı çeyrek final maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Kayserispor, kupadaki Beşiktaş maçına hazır
Kayserispor, kupadaki Beşiktaş maçına hazır
Kayserispor, kupadaki Beşiktaş maçına hazır
Kayserispor, kupadaki Beşiktaş maçına hazır

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Beşiktaş'ın gözü kupada! Beşiktaş'ın gözü kupada! Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Kayserispor ile karşılaşacak

Hikmet Karaman, Türkiye Kupası, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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