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Kayserispor maçı öncesi Fatih Terim ile Muslera kavgası gündemi karıştırdı - Son Dakika

Kayserispor maçı öncesi Fatih Terim ile Muslera kavgası gündemi karıştırdı

24.09.2021 07:25

Son maçlardaki yenilgileri sonrası Galatasaray'da Muslera'nın, 3-0 kaybedilen Kayserispor maçı öncesi Fatih Terim'e rest çektiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Hakan Gündoğar, üst üste 2 gün yedek takımla antrenmana çıkan Uruguaylı kalecinin, "Kayseri'ye gelmiyorum" diyerek rest çektiğini ve Fatih Terim'in yardımcılarının araya girerek ortamı yatıştırdığını söyledi.

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a 3-0 yenilen Galatasaray, galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. YouTube'da NutSpor kanalında yayınlanan programda gazeteci Hakan Gündoğar, Kayserispor maçı öncesi Fatih Terim ile Muslera arasında gerilim yaşandığını iddia etti.

"GELMİYORUM KAYSERİ'YE"

Hakan Gündoğar, Muslera-Terim gerginliğiyle ilgili, "Son iki antrenmanda yedek takımla antrenmana çıkıyor Fernando Muslera. Kalede Fatih oynuyordu Kayseri maçında. Muslera, ilk gün bir şey demiyor yedek takımla antrenmana çıktığı için. İkinci gün bakıyor tekrar yedek takımda, 'Gelmiyorum Kayseri'ye' diyor. Fatih Hoca'nın yardımcıları araya giriyor, Fernando Muslera ile Fatih Hoca'yı yumuşatıyorlar ve Muslera, Kayseri maçında kaleye geçiyor" ifadelerini kullandı.

Kayserispor maçı öncesi Fatih Terim ile Muslera kavgası gündemi karıştırdı

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Son Dakika Spor Kayserispor maçı öncesi Fatih Terim ile Muslera kavgası gündemi karıştırdı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kayserispor maçı öncesi Fatih Terim ile Muslera kavgası gündemi karıştırdı - Son Dakika
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