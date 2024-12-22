Kayserispor Maçında Evlilik Teklifi Şaşkınlığı

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KAYSERİSPOR'un Galatasaray'ı konuk ettiği maçın 38'inci dakikasında Mehmetcan Armut (24), açtırdığı pankartla Merve Çap'a (24) evlilik teklif etti.

Kayserispor sezonun 17'nci haftasında evinde Galatasaray'ı konuk etti. Müsabakanın 38'inci dakikasında Mehmetcan Armut, maçı beraber izlediği Merve Çap'a evlilik teklif etti. Teklif sonrası 'evet' cevabı tribündeki diğer taraftarlar tarafından alkış aldı.