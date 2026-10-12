Kayserispor Manisa FK'yi 3-2 yenip 22 puanla TFF 1. Lig'de tek lider oldu - Son Dakika
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Kayserispor Manisa FK'yi 3-2 yenip 22 puanla TFF 1. Lig'de tek lider oldu

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Kayserispor Manisa FK\'yi 3-2 yenip 22 puanla TFF 1. Lig\'de tek lider oldu
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TFF 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Manisa FK'yi 3-2 yenen Kayserispor 22 puana ulaştı. Bursaspor'un mağlup olup 19 puanda kalmasıyla liderlik koltuğunda tek başına kalan Kayserispor, 10. haftaya en yakın takipçisinin 3 puan önünde girdi.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor, 22 puana ulaşıp eşit puanı bulunan Bursaspor'u geride bırakarak liderlik koltuğunda tek başına kaldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, zirvedeki yerini tek başına koruyor. Bursaspor ile birlikte haftalardır eşit puana sahip olarak liderlik koltuğunu paylaşan Kayserispor, zirvede tek kaldı. Ligin 9. haftasında sahasında Manisa FK'yi 3-2 yenen ve 22 puana ulaşarak zirvede bulunan Kayserispor, Bursaspor'un sahasında mağlup olması ve 19 puanda kalması ile liderlik koltuğunda tek olarak bulunmaya başladı.

Ligin 10. haftasına 22 puanla zirvede giren Kayserispor, en yakın takipçisinin 3 puan önünde girdi. Bursaspor ve Iğdır FK 19'ar puanla sarı kırmızılı takımı takip eden ekipler oldu.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuKayserisporBursasporManisaFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor Manisa FK'yi 3-2 yenip 22 puanla TFF 1. Lig'de tek lider oldu - Son Dakika
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