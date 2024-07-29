Kayserispor, Mehdi Bourabia ile Yeniden Anlaştı - Son Dakika
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Kayserispor, Mehdi Bourabia ile Yeniden Anlaştı

Kayserispor, Mehdi Bourabia ile Yeniden Anlaştı

Transfer yasağından dolayı sıkıntılı günler geçiren Kayserispor, geçen sezon kadrosunda bulunan Faslı futbolcu Mehdi Bourabia ile yeniden anlaşmaya vardı. Kayserispor Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Mehdi ile yapılan son görüşme sonrasında anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yeni sezonda kadroda görmek istedikleri oyuncunun ikna edildiğini ve salı günü Kayseri'ye gelerek imza atacağını ifade etti. Ayrıca, Beşiktaş'ta bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın da yurt dışına gitmemesi halinde Kayserispor'u tercih edeceği belirtiliyor.

29.07.2024 16:21
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Kayserispor, geçen sezon kadrosunda bulunan Faslı futbolcu Mehdi Bourabia ile yeniden anlaşmaya vardı.

Transfer yasağından dolayı sıkıntılı günler geçiren Kayserispor'da Mehdi Bourabia ile yola devam edilip, edilmeyeceği belli oldu. Kayserispor Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Mehdi ile yapılan son görüşme sonrasında anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yılmaz, yeni sezonda kadroda görmek istedikleri oyuncunun ikna edildiğini ve salı günü Kayseri'ye gelerek imza atacağını ifade etti.

Öte yandan bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın da yurt dışına gitmemesi halinde Kayserispor'u tercih edeceği belirtiliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor, Mehdi Bourabia ile Yeniden Anlaştı - Son Dakika

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