Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki: İnşallah bundan sonra futbolculara olan borç gününde ödenecek

Kayserispor Onursal Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yukatel Kayserispor tesislerine yaptığı ziyarette, "Geçen haftaya kadar Kayserispor'da sıkıntı vardı. Futbolcuların maaşlarının yatması icap ediyordu. Ödeme yapılmazsa boşta kalacak arkadaşlar vardı. Bundan sonra inşallah futbolcuların ihtar çekmesine gerek kalmadan hepsine olan borç gününde ödenecek" dedi.

Kayserispor Onursal Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yukatel Kayserispor tesislerine ziyarette bulundu. Özhaseki, Başkan Berna Gözbaşı, teknik direktör Çağdaş Atan ve futbolcular ile bir araya geldi. Ziyarette futbolcu ödemelerine değinen Özhaseki, "Geçen haftaya kadar Kayserispor'da sıkıntı vardı. Futbolcuların maaşlarının yatması icap ediyordu. Ödeme yapılmazsa boşta kalacak arkadaşlar vardı. Haklılar, dünyanın dört bir tarafından gelen futbolcular nihayetinde bedel için oynarlar. Bunu Berna hanımın ya da Kayserispor'daki 3-5 kişinin borcu olarak göremeyiz. Kayserispor ile hepimiz övünüyoruz. İftihar ediyoruz. O zaman bizim de Kayserispor için taşın altına elimizi koymamız lazım. Son bulduğumuz formüllerle yardım kampanyası başlattık. Bunu ileride Berna hanım açıklar. Oradan gelenler ile 2-3 gün önce futbolcuların aylıkları yatırıldı, rahatladılar. Önümüzdeki günlerle ilgili de temaslarımız var. Bundan sonra inşallah futbolcuların ihtar çekmesine gerek kalmadan hepsine olan borç gününde ödenecek" ifadelerini kullandı.