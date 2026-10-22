Kayserispor, Optimar Başkanı Daşdemir\'e nazik ziyareti için teşekkür etti

Kayserispor, Optimar Başkanı Daşdemir'e nazik ziyareti için teşekkür ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Optimar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Kayserispor Kulübü, nazik ziyaret, samimi sohbet ve yakın ilgi dolayısıyla Daşdemir'e şükranlarını sundu ve başarı diledi.
Optimar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir; Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ve yönetim kurulunu ziyaret etti.
Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Nazik ziyaretleri, samimi sohbetleri ve kulübümüze gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Hilmi Daşdemir'e şükranlarımızı sunar, çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
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