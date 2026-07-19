Kayserispor, Pendikspor\'a 2-1 Yenildi

Kayserispor yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor yeni sezon öncesi Pendikspor karşı karşıya geldi. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Pendikspor, Kayserispor'u 2-1 yendi. İstanbul ekibinin gollerini41 ve 45. dakikada Rogerio Thuram atarken, Kayserispor'un tek golünü ise 49. dakikada Ataol Taylan Karapınar kaydetti.
Sarı-kırmızılılar üçüncü hazırlık maçında 21 Temmuz Salı günü Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ
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