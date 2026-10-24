Kayserispor, Pendikspor deplasmanında yenilmezlik serisini 7 maça çıkarmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayserispor, Pendikspor deplasmanında yenilmezlik serisini 7 maça çıkarmak istiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor, Pendikspor deplasmanında yenilmezlik serisini 7 maça çıkarmak istiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig lideri Kayserispor, 12. haftada Pendikspor deplasmanında yenilmezlik serisini 7 maça çıkarmayı hedefliyor. Bu sezon deplasmanda 6 maçın 5'ini kazanıp 1'inde berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, bu deplasmanlarda kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Trendyol 1. Lig'in lideri Metro Holding Kayserispor, deplasmandaki yenilmezlik serisini Orfa Yapı Pendikspor maçında da sürdürmek istiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, bu yıl mücadele etmeye başladığı Trendyol 1. Lig'de, çıktığı 6 deplasman maçının 5'ini kazandı, 1'inde rakibiyle yenişemedi.

Kayseri temsilcisi ligin ilk haftasında konuk olduğu Artı Değer Vanspor FK'yi 2-0'lık skorla geçti. Ligin 3. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 1-0 mağlup eden Kayserispor, 5. haftada ise Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, 6. haftada Turka Esenler Erokspor'u 3-0, 8. haftada Mardin 1969 Spor'u 1-0 ve 10. haftada Antalyaspor'u 4-0 yendi.

Deplasmanda çıktığı 6 karşılaşmada rakip ağları 12 kez havalandıran Kayseri temsilcisi, bu maçlarda kalesinde sadece 1 gol gördü.

Bu maçlarda Taulant Seferi 6, Daniel Moreno 4 ve Benhur Keser ile Mamadi Camara birer gole imza attı.

Ligin 12. haftasında Orfa Yapı Pendikspor'a konuk olacak sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki yenilmezlik serisini 7 maça çıkarmak istiyor.

"Zirvede olduğumuz için mutluyuz"

Yardımcı antrenör Anex Pereira, AA muhabirine takımın bulunduğu konumdan memnun olduklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'de zorlu rakiplerin olduğunu vurgulayan Pereira, "Kayserispor'u layık olduğu Süper Lig'e taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda 26 puanla zirvede olduğumuz için mutluyuz. Diğer taraftan da lig maratonunun uzun olduğunun farkındayız. Ligin ilerleyen süreçlerinde de zirvede olmak için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Kayserispor'un iyi yolda ilerlediğini dile getiren Pereira, deplasmanda yakaladıkları başarılı ivmeyi de sürdürmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hiçbir takım puan kaybetmek istemez ama futbolun içerisinde yenilmek de berabere kalmak da. Her maçı kazanmak için çalışıyoruz. Takımımız fiziksel ve taktiksel olarak iyi durumda. Takımla birlikte 100'ün üzerinde antrenman yaptık. Mağlubiyeti yaşamamak için çok çalışıyoruz. Kaliteli bir oyuncu grubuna sahibiz ve takımımıza güveniyoruz. Takımda bir birliktelik hakim. Bundan sonraki süreçte daha az puan kaybı yaşayacağımızı düşünüyorum."

Kaynak: AA
KayserisporPendiksporTrendyolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Derbi günü İstanbul’da büyük endişe Bir maç daha var Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var
Hakkı Bulut’un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı Her şey bir cüzdanla başladı Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Hayatı tek bir hesapla karardı 250 yıla kadar hapis riski var Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var
12:50
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
11:55
Türkiye’de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
11:49
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında “Pembe oda“ iddiası
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası
11:48
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye veda: Mayıstan sonra yokum
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum
11:32
Fenerbahçe’nin borcu açıklandı Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
11:14
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 12:55:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Kayserispor, Pendikspor deplasmanında yenilmezlik serisini 7 maça çıkarmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei