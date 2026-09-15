Kayserispor sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Metro Holding Kayserispor, sahasında İstanbulspor'u 4-0 yendi. Seferi ve Moreno'nun ikişer golüyle kazanan Kayserispor, üç puanı hanesine yazdırdı.
Stat: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Pekmezci, Barış Çiçeksoyu
Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler (Dk. 81 Kayra Cihan), Tabidze, Cenk Şen, Sinan Kurt, Oğulcan Çağlayan (Dk. 55 Hasani), Görkem Sağlam (Dk. 81 Murat Cem Akpınar), Camara (Dk. 55 Ensar Kemaloğlu), Seferi, Moreno (Dk. 74 Radu)
İstanbulspor: Alp Tutar, Muhlis Dağaşan (Dk. 38 Vefa Temel), Ologo, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Abdullah Aydın, Kubilay Sönmez (Dk. 45 Mendy), Fall, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 73 Berk Ali Nizam), Cham (Dk. 66 Njie), Ali Akman (Dk. 45 Iliev)
Goller: Dk. 25 ve Dk. 83 Seferi, Dk. 34 ve Dk. 43 Moreno (Metro Holding Kayserispor)
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Metro Holding Kayserispor, sahasında İstanbulspor'u 4-0 yendi.
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