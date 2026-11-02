Kayserispor sahasında Muğlaspor'u 6-0 yenip 1'inci Lig'de 30 puana ulaştı - Son Dakika
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Kayserispor sahasında Muğlaspor'u 6-0 yenip 1'inci Lig'de 30 puana ulaştı

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1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Kayserispor, sahasında Muğlaspor'u 6-0 mağlup ederek iki haftalık aranın ardından galibiyete ulaştı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 30'a çıkarırken Muğlaspor 18 puanda kaldı.

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Arif Dilmeç, Çağrı Yıldırım

METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler, Tabidze, Sinan Kurt, Radu (Dk. 76 Mert Göçkan), Görkem Sağlam (Dk. 58 Murat Cem Akpınar), Camara, Benhur Keser (Dk. 58 Hasani), Seferi, Moreno (Dk. 73 Oğulcan Çağlayan).

MUĞLASPOR: Ekrem Kılıçarslan, Oğuzhan Matur, Orhan Nahırcı, Yiğit Fidan, Bilal Ceylan, Çelhaka, Ali Kaan Güneren, Ertuğrul İdris Fırat (Dk.14 David Osundina), Avramovski (Dk. Camaj), Diarra, Sissoko

GOLLER: Dk. 6 Camara, Dk. 39 ve 40 Moreno, Dk. 64 Oğuzhan Matur (KK) Dk. 79 Seferi, Hasani (Metro Holding Kayserispor)

SARI KARTLAR: Bilal Ceylan (Muğlaspor)

1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Kayserispor sahasında konuk ettiği Muğlaspor'u 6-0 mağlup etti. 2 haftalık aranın ardından yeniden galibiyetle tanışan sarı-kırmızılılar puanını 30'a yükselterek zirve takibini sürdürdü. Konuk ekip Muğlaspor ise 18 puanda kaldı.

6'ncı dakikada Kayserispor hızlı atağa çıktı. Savunma arkasına sarkan Seferi'nin ceza sahasına girer girmez sağ çaprazda Camara'nın bom boş olduğunu gördü. Topu kontrol eden Camara meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0.

13'üncü dakikada savunma arkasına sarkan Sissoko kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ çaprazdan yerden plase vuruşunda kaleci Gökhan topu çeldi.

39'uncu dakikada Kayserispor kontra atağa çıktı. Orta alanda topu kontrol eden Görkem'in savunma arkasına hareketlendirdiği Moreno ceza sahası içinde topu kontrol etti. Kolombiyalı golcünün vuruşunda kaleci Ekrem'in müdahalesi yetersiz kaldı ve meşin yuvarlak fileleri havalandırdı. 2-0.

40'ıncı dakikada Muğlaspor santra yaptı. Yeşil beyazlı oyuncuların geri pası kısa düştü. Araya giren Moreno stadyumda gol anonsu yapıldığı sırada kendisinin ikinci takımın ise üçüncü golünü kaydetti. 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Kayserispor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

64'üncü dakikada Seferi sol kanatta topla buluştu. Ters kanatta Moreno'yu gören Seferi'nin pasında Kolombiyalı golcü şık bir çalımla ceza sahasına girdi. Sağ ayağı ile çaprazdan Moreno'nun şutunda Oğuzhan Matur'un ters vuruş ile topu kendi ağlarına gönderdi. 4-0

78'nci dakikada Seferi'nin ara pasında topa hareketlenen Oğulcan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Oğulcan'ın vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

79'uncu dakikada Kayserispor sol köşeden korner kullandı. Ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Seferi'nin sert şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı.

88'inci dakikada bu kez savunma arkasına Hasani hareketlendi. Ceza sahası içine girer girmez Hasani'nin sol ayağı ile yere düşerken yaptığı vuruşta fark 6'ya yükseldi. 6-0

Karşılaşma, Kayserispor'un 6-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA
KayserisporMuğlasporSporSon Dakika

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