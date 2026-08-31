Kayserispor, Sam Mather ile Sözleşmeyi Feshetti
Trendyol 1. Lig takımı Kayserispor, İngiliz oyuncu Sam Mather ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, İngiliz sol kanat Sam Mather ile yollarını ayırdı.
Sarı-kırmızılı kulbün yazılı açıklamasında, Mather'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
21 yaşındaki genç oyuncuya Kayserispor'a verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Kaynak: AA
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