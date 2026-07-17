Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Atila Gerin yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
Kayserispor, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
Son Dakika › Spor › Kayserispor Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?