 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayserispor, Sivasspor'a mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor, Sivasspor'a mağlup oldu

Kayserispor, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Sivasspor'a 3-1 yenildi. Maçın ardından yapılan basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun açıklamalarda bulundu. Uçar, maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını belirtirken, Uygun ise zor bir deplasmandan 3 golle galip ayrıldıklarını söyledi.

Kayserispor, Sivasspor\'a mağlup oldu
07.01.2024 - 16:51,
Abone Ol

Kayserispor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ile Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, mutlak galibiyet parolası ile maça hazırlandıklarını söyleyerek, "Rakibimizde bir teknik direktör değişikliği oldu. Bu bizim bu şekilde teknik adam değiştirip bizimle karşılaşan 5'inci takım. Bu rakibi daha motive ediyor. Maça baktığımızda ilk yarı topa sahip olan bizdik ama rakibin en önemli silahı geçişlerdi. Nitekim, ilk verdiğimiz geçiş pozisyonunda yaptığımız bireysel hatalar ve şansız bir şekilde kendi kalemize attığımız gol ile geriye düştüğümüz bir maç aslında karşılık verdik ve devreye girdik. İkinci yarı da girdiğimiz net pozisyonlar var. Finalleri yapabilseydik daha farklı olabilirdi. Rakibimiz kaliteli oyunculardan oluşuyor. Atamadığımız pozisyonlar neticesince penaltı pozisyonu ile cezalandırıldık. Sonraki gol ise risk aldığımız dakikalarda geldi. Üzgünüm. Kendi evimizde ciddi bir destek aldığımız seyircimiz önünde mağlup olduk. Nasıl 7 haftada 6 galibiyet aldıysak, bu takım bu 3 mağlubiyetinde üstesinden gelecektir. Başta ben olmak üzere almamız gereken dersleri alıp, Karagümrük maçına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

'NASIL 6 DAKİKA UZATMA VERDİ BİLMEK İSTİYORUM'

Hakem kararları hakkında da konuşan Uçar, "Bu sitem değil ama öğrenmek istiyorum. Oyunun ikinci yarısında Cardoso'nun parmağının çıktığı bölümde oyun yaklaşık 2.5 dakika durdu. VAR'a giden penaltı pozisyonunda 4 dakika durdu. Değişiklikler ve başka sakatlıklar var. Serkan Tokat hocamız sağ olsun 6 dakika uzatma veriyor. Nasıl hesapladı? Ben buna sığınıp, bundan mağlup olduk demiyorum. Bunu nasıl hesapladılar bilgilendirme yaparsa Serkan hocam çok memnun olurum. Benim telefonum zaten herkeste var" dedi.

BÜLENT UYGUN: YENİ GELMEDİK, GERİ GELDİK

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise, Sivasspor camiası adına çok önemli ve zor bir deplasmanı 3 golle kazandıklarını belirterek, "Özellikle oyun planımızdaki geçiş oyunlarımız, stratejilerimiz evinde bir kez yenilen Kayserispor'a uygulayacağımız taktik varyasyonlarla kazanmasını bildik. O yüzden futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Manaj'ın 4 sarı karta ulaşması bizim için büyük handikap ve kayıp. Seyircilerin attığı sulardan ve cisimlerden dolayı tahrik ediyorsun bahanesiyle yalandan bir sarı kart gördü. Kabul edilebilir bir yanı yok. İtirazımızı yapacağız. Sakat oyuncularımızın çokluğu, sakatlıktan çıkan oyuncularımızın durumları bunların hepsini rotasyonlarla kazanmaya çalışacağız. Alt yapıdan gençleri kazanmaya çalışacağız. Ama şunu çok rahat söyleyebilirim yeni gelmedik geri geldik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Kayserispor, Sivasspor, Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor, Sivasspor'a mağlup oldu - Son Dakika


17:08
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler: Kutlu ve hayırlı bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler: Kutlu ve hayırlı bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz
17:02
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39
Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
15:53
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir? AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52
Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var
15:43
Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

Son Dakika
17:08 AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler: Kutlu ve hayırlı bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:45 Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52 Canlı anlatım! Mücadelede 6 gol var
15:43 Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41 İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı
15:14 AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 17:20:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kayserispor, Sivasspor'a mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement