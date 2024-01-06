Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Sivasspor'u konuk edecek olan Kayserispor, rakibini yenerek 3 puana uzanmak istiyor. Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde yaparak tamamlayan Kayserispor maç saatini beklemeye başladı.

Kayserispor'da sakatlığı devam eden Lionel Carole ve ülkelerinin milli takımında bulunan Majid Hosseini, Julian Jeanvier ve Carlos Mane dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Yarın Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanacak olan Kayserispor ile Sivasspor maçı saat 13.30'da başlayacak ve hakem Alper Akarsu düdük çalacak. - KAYSERİ