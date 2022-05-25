Kayserispor, Sivasspor maçı için İstanbul'a gitti - Son Dakika
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Kayserispor, Sivasspor maçı için İstanbul'a gitti

25.05.2022 16:07
Kayserispor, Sivasspor maçı için İstanbul'a gitti

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yarın İstanbul'da Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Kayserispor kafilesi, Kayseri Havalimanı'ndan hareket etti.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mensah ile Mert Çetin dışında eksik bulunmuyor.

Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor, yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayserispor, Sivasspor maçı için İstanbul'a gitti - Son Dakika


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