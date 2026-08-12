Kayserispor Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında evinde ağırlayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı. Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Asıl sınavlarımız bu haftayla başlıyor" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin ve yardımcılarının yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve dar alan oyunları üzerinde durdu.

"Yüzde 80'lik bir değişim yaşadık"

Antrenmanı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, hazırlık dönemini değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz hazırlık devresini zorlu bir süreçten geçerek tamamladık. Geldiğimizdeki kadroyla mevcut kadro arasında yüzde 80 değişim var; bu da bize zaman kaybettirdi. En son oluşturduğumuz takım gayet ciddi, benimsediğimiz ve istediğimiz bir kadro oldu. Sadece bir iki mevki sayısal olarak eksik. İnşallah onları da tamamladığımız zaman hem Kayseri şehrine hem Kayserispor'a hem de taraftarımıza yakışan çok güçlü bir kadro oluşacak. Zamana ihtiyacımız var; Allah'ın izniyle çok iyi oynayan bir takım oluşturmaya çalışacağız."

"Vanspor FK maçı özel bir maçtı, önümüze bakıyoruz"

Sezonun ilk maçını da değerlendiren Gerin, "Sıkıntılı bir süreçten sonra ilk maçımızı kazanmamız bir şanstı. Allah bize daha sıkı bir takım nasip etti. Bu yüzden Vanspor FK maçı özel olarak değerlendirilmeli. 3 puan her zaman çok kıymetlidir, çocuklara bu yüzden teşekkür ettim; bir kazaya uğramadık çok şükür. Yeni başlamıştık biliyorsunuz; 3-4 oyuncu 1-2 idmanla, 4-5 oyuncu ise 7-8 idmanla sahaya çıktı. Bunlar kolay şeyler değil. Orayı kayıpsız geçmemiz ve 3 puan alarak moral kazanmamız bizim için çok iyi oldu. Şimdi onu unuttuk; o kendine has, özel bir maçtı. Asıl bizim sınavlarımız bu haftayla başlıyor" dedi.

"Sivasspor oturmuş ve güçlü bir takım"

Sivasspor ile oynayacakları derbi niteliğindeki karşılaşmaya da değinen tecrübeli teknik adam, "Hepimizin bildiği, taraftarlarımızın ve herkesin çok önem verdiği bir maç. Bu maçın erken oynanacak olmasını avantaja çevirmek için elimizden geleni yapacağız. Kendi sahamızda taraftarlarımızla, mevcut durumumuzun en hazır haliyle sahaya çıkmak için çalışacağız. Onlar da sorunlu bir süreçten geçti ama 20-25 gündür hem hocalarıyla hem oyuncularıyla çalışıyorlar. Oturmuş ve Süper Lig'den gelen iyi bir kadroları var. Daha önce bir hazırlık maçı da yaptık, rakibimizi tanıyoruz. Planlarımızı buna göre yapıyoruz. Taraftarımıza hem iyi bir futbol hem iyi bir takım hem de kazanan bir Kayserispor izletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Orta sahaya takviye şart"

Kadroda kalan eksik mevkilerle ilgili de bilgi veren Atila Gerin, "Baran Ali de gidince sayısal olarak eksildik. Oralara takviye yapmak için başkanımız ve yönetimimizle görüşüyoruz. Sağ olsunlar, son hamlelerle inanılmaz bir mücadele verdiler. Zorlu sürecin sonunda ciddi bir emek sarf ederek iyi bir kadro oluşturdular. Son aldığımız oyuncular bu ligi domine etmiş, başarılı olmuş ve geçen sene özellikle ciddi skor katkısı vermiş isimler. Dediğim gibi, eksik mevkileri de tamamladığımız zaman inşallah çok ciddi bir kadro oluşturmuş olacağız" şeklinde konuştu.

Semih Güler: "Tek hedefimiz 3 puan"

Kayserispor'un kaptanı Semih Güler ise Van Spor FK galibiyetinin önemine değinerek, "Van Spor FK karşısında güzel bir galibiyet aldık. Maçlar çok zor, bunu diğer takımların müsabakalarında da görüyoruz. Takımdaki herkes bu hafta Sivasspor maçının ne kadar önemli olduğunu biliyor. Bu şehir için ne anlam taşıdığının farkındayız, o nedenle tek hedefimiz 3 puan. Kazanıp serimize devam etmek istiyoruz" dedi.

Yeni transferlerin takıma uyum sağladığını belirten Güler, "İlk maça hazırlanırken aramıza yeni katılan arkadaşlar oldu. Taulant Seferi sezona 2 golle başladı, bu çok güzel bir şey. Kendisini tebrik ediyorum. Hasani ve Moreno da bize güç katacaklar. Menhur da katılacak. Ön tarafta maç kazandıracak çok fazla futbolcumuz var. Defans da bize emanet. Savunmada elimizden geleni yapıp onları rahatlatmak istiyoruz. Maça sadece 2-3 idmanla çıkmamıza rağmen bu oyunu oynadık. Bundan daha iyisi olacak, daha yeni başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Taulant Seferi: "Derbi niteliğinde bir maç olduğunu öğrendim"

Vanspor FK maçında attığı 2 golle galibiyette büyük pay sahibi olan Taulant Seferi, "Takımla sadece 2 antrenman yaptıktan sonra maça çıkmıştım. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. 2 gol atmış olmak beni ayrıca mutlu ediyor ama en önemlisi takımın galip gelmesiydi. Maç maç yolumuza devam edeceğiz. Buraya gelmeden önce bu maçın iki camia arasında bu kadar büyük bir önem arz ettiğini bilmiyordum ama şu an öğrendim; derbi niteliğinde bir maç olduğunu biliyorum. Yine de bizim için her maç aynı derecede önemli ve her maça aynı odaklanmayla çıkmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

"Önemli olan takımın başarısı"

Sivasspor maçıyla ilk kez taraftar önüne çıkacaklarını hatırlatan Seferi, "Kendi evimizde taraftarlarımızın önünde sahaya çıkacak olmak bize ayrı bir mutluluk veriyor. Sahada %100'ümüzü vermeli ve tamamen odaklanmalıyız. Umarım taraftarlarımızı mutlu ederiz. Benim açımdan sadece gol atmam önemli değil, önemli olan takımdır. Hep birlikte başarıya yürüyebilmemizdir. Pozisyonum gereği işim gol atmak ama bir şeyi başaracaksak hep beraber başaracağız" diye konuştu.

Seyit İçgül: "Transfer çalışmalarımız sürecek"

Kayserispor Sportif Direktörü Seyit İçgül ise lige galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Takımımız transferlerle belirli bir noktaya geldi. Ancak birkaç eksiğimizin daha olduğunu düşünüyoruz. Hocamız ve yönetimimizle toplantılarımızı yaparak ihtiyaç duyulan noktalara birkaç transfer daha gerçekleştireceğiz" dedi.

Antrenmanın kalan kısmı basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirildi.