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Kayserispor, Sivasspor maçını kazanmak istiyor - Son Dakika
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Kayserispor, Sivasspor maçını kazanmak istiyor

Kayserispor, sahasında Sivasspor ile yapacağı maçta 3 puanı hedefliyor. Teknik direktör Recep Uçar, bu maçın ligdeki konumlarını belirlemek adına kazanılması gerektiğini söyledi. Kayserispor, taraftarının desteğiyle galibiyet almayı amaçlıyor.

Kayserispor, Sivasspor maçını kazanmak istiyor
06.01.2024 - 15:36,  Güncelleme: 15:37
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Sahasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Kayserispor 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Teknik direktör Recep Uçar, "Ligdeki konumumuzu belirleyebilmek adına bu maçı kazanmalıyız" dedi.

Sahasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, haftayı 3 puanla noktalamak istiyor. Hazırlıklarını galibiyet üzerine yapan sarı kırmızılılar, taraftarının desteği ile galibiyet almak amacında. Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, tüm hazırlıklarını galibiyet üzerine yaptıklarını ve taraftarın desteği ile iyi bir futbol oynayarak 3 puanı almak istediklerini söyleyerek, "Sahamızda zorlu bir maça çıkacağız. Son 2 maçımızı kaybettik. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Yılın ilk maçında taraftarımızın desteği ile kazanan taraf olmak adına çalıştık" dedi.

Kayserispor ile Sivasspor arasındaki yarın 13: 30'ta başlayacak olan maçı Hakem Alper Akarsu yönetecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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