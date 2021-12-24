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Kayserispor Sivasspor maçını Ümit Öztürk yönetecek - Son Dakika

Kayserispor Sivasspor maçını Ümit Öztürk yönetecek

24.12.2021 14:08
Kayserispor Sivasspor maçını Ümit Öztürk yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Kayserispor-DG Sivasspor maçında hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Kayserispor-DG Sivasspor maçında hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Süper Lig'in 19. haftasında 27 Aralık Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda saat 20.00'da oynanacak olan Kayserispor - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Kayserispor - Sivasspor karşılaşmasında Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak. - SİVAS

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Spor Toto Süper Lig, Ümit Öztürk, Kayserispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor Sivasspor maçını Ümit Öztürk yönetecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kayserispor Sivasspor maçını Ümit Öztürk yönetecek - Son Dakika
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