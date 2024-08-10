Spor

Kayserispor ligin 2.haftasında sahasında oynayacağı Sivasspor maçının bilet fiyatları belirlendi. Bilet fiyatları 150 TL ile 750 TL arasında açıklandı.

Süper Lig'in 2.haftasında oynanacak Kayserispor-Sivasspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Kulübü, 31 Ağustos'ta oynanacak maçın bilet fiyatlarını 150 TL ile 750 TL arasında belirledi. Bugün satışa çıkacak olan Kayserispor ile Sivasspor maçı biletlerine futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Passolig aracılığıyla satışa sunulan bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Alt Tribün bileti: 150 TL,

Kuzey Üst tribün bileti: 150 TL,

Kuzey Alt Tribün bileti: 150 TL,

Doğu Üst tribün bileti: 400 TL,

Doğu Alt tribün bileti: 500 TL,

Batı Alt tribün bileti: 60 TL,

Batı Balkon tribün bileti: 750 TL,

Misafir Tribün bileti: 195 TL - KAYSERİ