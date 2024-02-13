Kayserispor, Son 10 Maçta Galibiyet Alamadı - Son Dakika
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Kayserispor, Son 10 Maçta Galibiyet Alamadı

Kayserispor, Son 10 Maçta Galibiyet Alamadı

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, son 10 maçında galibiyet alamadı. 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan sarı kırmızılılar, ligde 12. sıraya geriledi. Küme düşme hattı ile arasında 2 puan fark bulunan Kayserispor, Başakşehir ve Ankaragücü maçlarıyla lig yarışına devam edecek.

13.02.2024 17:56
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Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta galibiyet alamadı. 7 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, son 3 maçından da beraberlikler ile ayrıldı.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, son 10 haftadır galip gelemedi. Ligdeki son galibiyetini teknik direktör Recep Uçar döneminde oynadığı Pendikspor karşısında 2-0'lık sonuçla alan Kayserispor, sonrasında oynadığı 10 maçta 7 yenilgi, 3 beraberlik aldı.

Bir süre önce ligde 4. sıraya kadar yükselen Kayserispor, peşpeşe kaybettiği maçlar neticesinde 29 puanla 12. sıraya geriledi. Sarı kırmızılılar, ligde Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor, Karagümrük, Galatasaray, İstanbulspor, Samsunspor maçlarını kaybederken Antalyaspor, Gaziantep ve Beşiktaş maçlarında da berabere kalarak 1'er puan aldı.

Küme düşme hattı ile arasında 2 puan fark bulunan Kayserispor, bu hafta deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, sonrasında sahasında Ankaragücü'nü konuk ederek lig yarışına devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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