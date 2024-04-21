Kayserispor, Son 6 Maçta 3 Puan Alamadı

2023-2024 Üniversiteler Arası Salon Futbolu Bölgesel Lig Grup Müsabakaları Sonuçlandı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2023-2024 öğretim yılı Üniversiteler Arası Salon Futbolu Bölgesel Lig Grup Müsabakaları'nın finali tamamlandı. Dört gün süren müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupaları verildi. Erkekler kategorisinde birincilik Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne, kadınlar kategorisinde ise birincilik Kastamonu Üniversitesi'ne gitti. ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, müsabakalarda görev alan tüm sporcuları ve organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.