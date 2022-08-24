Kayserispor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Kayserispor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

24.08.2022 19:56

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

- Kayserispor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Ramazan Civelek: "Taraftarımızın bizi her zaman desteklemesini istiyoruz"

KAYSERİ - Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayserispor, ligin 4. haftasında kendi sahasında Giresunspor'u ağırlayacak. Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde maç hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden sarı-kırmızılı ekip, taraftarın da desteği ile sahasında 3 puana sahip olmak istiyor. Antrenman öncesi açıklama yapan Kayserispor'un Fransız futbolcusu Lionel Carole, "İç sahada evimizde oynuyoruz. Evimizde oynadığımız her maçta maçı kazanma arzusundayız taraftarımızın önünde. Bu da bizim için önemli bir güç olacak. Onların desteği ile birlikte ileriye gitmek ve maçı kazanmak için elinden geleni yapan bir takımı göstermek istiyoruz" dedi.

Orta saha oyuncusu Ramazan Civelek de, "Önemli bir karşılamaya çıkacağız evimizde. Evimizde her zaman güçlü bir takım olduk. Giresunspor da lige iyi başlayan ekiplerden biri. Biz evimizde oynayacağımız için bu maçın favorisi olduğumuzu düşünüyorum. Güçlü bir oyunumuz var. Hocamızla beraber kampın başından beri çalışıyoruz. Oyunumuzu sahaya yansıtıp en iyi şekilde galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Taraftarımızın sesi gerçekten iyiydi. Taraftarlarımıza mesajım da iyi ve ya kötü oynayabiliriz hatta mağlup da olabiliriz ama biz onlarla her zaman güçlü bir takım olduk. Onlarla beraber geçen sene de bunu gördük. Bize gerçekten destek olduklarında iyi yerlere geldiğimizi de gördük. Bu yüzden taraftara mesajım bizi her zaman desteklemeleri" ifadelerine yer verdi.

Kayserispor ile Giresunspor arasında oynanacak müsabaka 28 Ağustos Pazar günü Kadir Has Stadyumu'da saat 19.15'te başlayacak.

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Kaynak: İHA

Ramazan Civelek, Giresunspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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