Kayserispor Stadyumu Galatasaray Maçına Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kayserispor Stadyumu Galatasaray Maçına Hazır

Kayserispor Stadyumu Galatasaray Maçına Hazır
22.08.2025 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor'un stadyumu, Galatasaray ile oynanacak maça hazırlık çalışmalarını tamamladı.

SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, Pazar günü oynanacak Galatasaray karşılaşmasına hazır hale getirildi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Kayserispor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Kayseri Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda 24 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşma 21.30'da başlayacak. Son şampiyon Galatasaray ile Kayserispor'u karşı karşıya getirecek olan mücadele öncesi stat bakıma alınıp bazı düzenlemelerle hazır hale getirildi. Demirören Haber Ajansı'na çalışmalarla ilgili bilgi veren stadyum müdürü Ali Yılmaz, "Bazı hazırlıklarımız var. Bunun için çim bakımı ve stadyum genel temizlikleri yapılıyor. Onun dışından genel tadilatları yaptık. Aksayan yönleri, özellikle çatılarda yalıtım problemi vardı. Onları giderdik. Localarda yenilemeler yaptık. Localarda tadilat ve boyalar yaptık. Bu sene genel anlamda tadilat ile geçti. Genel anlamda stadyum her şeyi ile hazır diyebiliriz" dedi.

'ZEMİNE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ'

Stadyum zemini hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ali Yılmaz, "Sezonu böyle bir maç ile açmak bizim için de heyecan verici. Her maça olduğu gibi hazırlanıyoruz. Son 3 sezonun şampiyonu ile oynayacağımız ve taraftar sayısının çok olacağı için bir tık daha önem kazanıyor. Ayrıca, açılış maçı olması da ayrı bir etken oluyor. Zemine çok önem veriyoruz. Gerekli ilaçlamalarımız, gübrelemelerimiz yapıldı. Daha güzel zemin ile çıkmak için çalışma yapıyoruz. Onun dışında tribünlerimiz yıkanıp, komple temizlendi. Yedek kulübelerimiz hazır hale getirildi. Soyunma odalarındaki eksiklikler giderildi" diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL BİR MAÇ İLE BAŞLIYORUZ

Taraftar faktörüne de dikkat çeken Yılmaz, "En önemli etken taraftar. Taraftarları bu maça bekliyoruz. Özellikle Kayserispor taraftarını desteğe bekliyoruz. Gurbetçi sezonu olması da bizim için bir avantaj oldu. Onlar da desteğe gelecek. İnşallah güzel bir maç olacak. Deplasman tribününde de hiçbir eksik kalmadı. Bütün eksiklikleri giderildi. Hangi takım olursa olsun onlara hazır şekilde vermek bizim görevimiz. Özellikle Kapalı Kale'ye çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman takımlarını yalnız bırakmıyorlar. Tüm taraftarları tribüne bekliyoruz. Taraftarsız maçların keyfi olmuyor. Sadece bu maç değil tüm sezon boyunca dolu tribünler istiyoruz. Güzel bir sezon olur. Çok da güzel bir maç ile başlıyoruz. Güzel bir zemine ev sahipliği yapacağız. Bu sezon içinde de inşallah iyi bir zemin içinde maçlara ev sahipliği yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Kayserispor, Ali Yılmaz, Kayseri, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor Stadyumu Galatasaray Maçına Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Nijerya’da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti Nijerya'da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti
Baba Güran, Narin’in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu Baba Güran, Narin'in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Evlilik krizi iddialarının ardından Burak Özçivit’ten dikkat çeken hamle Evlilik krizi iddialarının ardından Burak Özçivit'ten dikkat çeken hamle

07:32
Şili’de 7.5 büyüklüğünde deprem Tsunami alarmı verildi
Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 10:20:33. #7.13#
SON DAKİKA: Kayserispor Stadyumu Galatasaray Maçına Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.