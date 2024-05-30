Kayserispor Stadyumu\'nun Zemini Yenileniyor

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a ev sahipliği yapan RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nun zemini yenilenmeye başlandı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un maçlarının oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yenileme çalışmaları başladı. 2023-2024 sezonunda zeminden ötürü Türkiye Futbol Federasyonu'ndan uyarı da alan Kayserispor Kulübü, zemin yenileme çalışmalarını gerçekleştirilirken, stadın zemini tamamen söküldü ve yeniden yeşillendirilecek. 2023-24 sezonunda oynanan birçok maçta zeminin kötü olmasından şikayetçi olan Teknik Direktörler ve futbolcular yeni sezonda yeni zeminde mücadele edecekler.

Birçok yeniliklerin uygulanacağı zemin 2024-2025 sezonunu öncesi hazır hale getirilecek. - KAYSERİ