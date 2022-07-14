Kayserispor taraftarı, kombine kartlarını alıyor - Son Dakika
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Kayserispor taraftarı, kombine kartlarını alıyor

14.07.2022 13:48
Kayserispor taraftarı, kombine kartlarını alıyor

Yukatel Kayserispor'un iç saha maçlarında geçerli olacak Kombine kartlar satışa sunuldu.

Yukatel Kayserispor'un iç saha maçlarında geçerli olacak Kombine kartlar satışa sunuldu. Yeni sezondan umutlu olan taraftarlar, kombine kartlarını alıyor.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'da kombine kartlar satışa sunuldu. Kadir Has'ta oynanacak lig ve kupa maçlarında geçerli olacak kombine kartlarını almak isteyen sarı kırmızılı taraftarlar, hem internet üzerinden hem de Kayserispor Toplanma Merkezi'ndeki Passolig gişesinden kombine kartlarını alabiliyor.

Yeni sezonda Çağdaş Atan teknik direktörlüğünde lige start verecek sarı kırmızılı takımın başarılı olacağına inanan taraftarlar, tribündeki yerini alıp takımına destek vermek amacında. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayserispor, Spor, Son Dakika

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