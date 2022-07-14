Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'da kombine kartlar satışa sunuldu. Kadir Has 'ta oynanacak lig ve kupa maçlarında geçerli olacak kombine kartlarını almak isteyen sarı kırmızılı taraftarlar, hem internet üzerinden hem de Kayserispor Toplanma Merkezi'ndeki Passolig gişesinden kombine kartlarını alabiliyor.

Kaynak: İHA

Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayserispor taraftarı, kombine kartlarını alıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.